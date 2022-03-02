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快逃？電梯驚見「綠色乖乖」貼牆上　內行一看：難怪要放

▲綠色乖乖被放牆上，電梯工表示，代表有人隨時會來看。（圖／爆廢公社）
▲綠色乖乖被放牆上，電梯工表示，代表有人隨時會來看。（圖／爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-03-02 15:56:07｜2022-03-02 16:27:59

在台灣流行的都市傳說，只要放上「綠色乖乖」就能讓一切電子機械乖乖運行。近日，就有網友不小心在電梯中看到，一包綠色乖乖被貼在牆上，讓他感到些許不安。結果網友們一看奉勸，「快逃吧！」「還是改走樓梯吧！」。

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臉書社團「爆廢公社」，有網友PO文貼出一張照片，並向大家提出疑問「一進電梯就看到這個，我該注意什麼嗎？」仔細一看，一包綠色的乖乖就被人用膠帶貼在電梯牆壁上，下面還清楚寫著大字「勿拿」。

照片曝光後，瞬間引起大家討論「看乖乖有沒有過期，然後不要吃掉XD」、「拿包五香黏上去，一包太孤單」、「拿多力多滋跟他換啊」、「當乖乖不見時，你才要注意」、「千萬不要讓乖乖掉下來，膠帶再補強！」「還是爬樓梯吧」。

綠色乖乖據說能保佑職場平安。（圖／WIKI圖庫，Kerolf666攝）
▲台灣民間流傳，一定要放綠色乖乖才能保佑職場平安，若放到其他顏色意味著亮紅燈、亮黃燈，容易不順。（圖／WIKI圖庫，Kerolf666攝）
不過，也有人表示，「放心！這樣代表隨時都會有人馬上到場！電梯工路過」、「第一次看到電梯會放這個，通常都是機台懶的修才會放這個，放心安」、「用木板釘的難怪要放乖乖」、「要讓電梯乖乖的乖乖通常都過期了」、「這應該是還沒好的臨時電梯吧」。

據了解，奶油椰子口味的綠色包裝乖乖，在台灣被拿來放在機械電子旁的文化起源不明，但可以確定的是，大家深信不疑，舉凡所有產業，包括媒體、工廠、甚至是派出所都會放一包乖乖來祈求平安順暢，值得一提的是，此乖乖文化還被英國媒體《BBC》特地報導過。（編輯：詹鎰睿）

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