與民主自由站在一起　林右昌捐一個月所得協助烏克蘭

基隆快捷公車中山線「1813D臺北－基隆」正式開通！基隆市長林右昌今（2）日與立委蔡適應及副議長林沛祥等多位議員，共同出席開通儀式，並感謝蔡適應、市議會與相關單位的協助促成，讓中山區通勤民眾更加便捷。
記者陳志仁／基隆報導
2022-03-02 15:39:11
至於俄羅斯出兵入侵烏克蘭的領土，引發國際的關注；對此，林右昌認為，在民主的道路上，台灣沒有缺席，「我們要與民主自由站在一起」，同時為響應人道的救援，他也將捐獻一個月的所得，進入外交部賑災基金會設立的捐款專戶，協助烏克蘭！
林右昌今日出席1813D快捷公車開通的儀式時表示，過去基隆市的發展都是依附在港區，但隨著人口逐漸往外發展，很多大型社區出現在原本的偏遠區域，因此一上任就與台北市長柯文哲商討包括城際快捷公車等議題；在交通部與台北市政府的支持下，讓基隆市的快捷公車進入台北轉運站。
林右昌說，1813D快捷公車路線途經中山二路及經國學院等，預計可以為中山區的民眾減少20分鐘的通勤時間；雖然地方上對於路線規劃還有很多的建議，但希望讓這條路線先行上路後，市府會再與交通部進行檢討修正，相信業者也會從善如流，把民眾的聲音跟需求納入進一步的規劃。