進超商「多一動作」有驚喜！店員曝特殊福利：錯過會嘔死
超商林立是台灣街上常見的景象，店內除了提供各式生活服務，也時不時會推出優惠活動和新產品，成為民眾熱議的話題，近日也有網友分享，自己前陣子都買不到很夯的「香辣口味科學麵」，不過某天她在超商無心的一個動作，竟讓她在幾天後如願購入自己想要的商品。
編輯中心/綜合報導
2022-03-02 16:37:52
原PO在Dcard發文提到，前陣子許多人狂推香辣口味的科學麵，但愛吃辣的她，跑遍家裡附近的7-11都買不到，原PO表示，「因為去了幾次都錯過，每次問店員時又一直露出失望的表情，最後只能和對方狂聊超商有什麼冷門的好吃食物，不知不覺就這樣跟店員變成朋友，還互相交換了Line」。
想不到隔了幾天，原PO早已忘記曾和店員交換Line，此時手機突然傳來陌生訊息，仔細看後才發現，原來是店員貼心的在科學麵中午進貨完後，就立刻拍照提醒她可以來買了，令原PO又驚又喜。
貼文曝光後，網友紛紛留言，「店員人太好了吧，我們這邊也一直買不到」、「好聰明！我也要請家附近的店員留給我」、「我之前有遇到超商店長，就直接請他直接幫忙叫一箱」、「加Line這招真的英明」、「記得通常都是可以請店員幫忙的」。
對此，《NOWnews今日新聞》記者也採訪超商店員，店員表明，「通常如果只有單純商品上的討論貨上架與否，且分店沒有特別規定，和店員交換Line做交流都是可以的，就看客人敢不敢」，不過他也提到，「差別在於店員能提醒客人進貨，不能私自幫忙留商品，還是要本人自己來買最好」，此外，若需要訂購大數量的單一產品或熟客，基本也會透過通訊軟體溝通。（編輯：張志浩）