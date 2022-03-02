俄羅斯軍力全球第2？網秒答「全靠這武器」：有就保底前8
俄羅斯、烏克蘭戰火綿延不斷，而主打「閃電戰術」俄羅斯也頻頻碰壁。對此，有台灣網友忍不住丟出疑惑，俄羅斯憑什麼軍力排名第二？結果大家紛紛指出，因為俄羅斯擁有核彈的關係，「有核彈排名加10吧！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-02 17:45:57
據《華盛頓郵報》報導，雖然俄羅斯官方宣稱，目前投入俄烏戰爭的都是志願役，但卻有人權團體指控，說收到大量俄國家長投訴，他們的小孩幾乎是在半哄半強迫的狀態下去簽志願役，而且大多是僅服役兩個月的義務役。對此，就有PTT網友引述報導，直言俄羅斯的義務役相當慘烈，「這戰力簡直比帛琉還要慘了吧」，他質疑，難道俄羅斯的軍力排名第二，就是靠武器多、核武多才衝高的嗎？
原PO接著指出，就算武器多，沒經過訓練的軍人也無法打仗，更不知道怎麼樣在寒冷的天氣下作戰，再加上俄羅斯軍隊屢傳問題，例如車子沒油，車隊白白送給烏克蘭等等，「這比諸葛亮的草船借箭還容易，簡直就是自己把武器整理好送去給烏克蘭，這樣的俄羅斯怎麼會排軍力第二？扣除了核武，會不會變成第一百？」
不少網友紛紛認同，「有核彈軍力就先加乘上去」、「問題就是不能扣除」、「我終於知道150萬陸軍為什麼打成這樣」、「有核彈排名加10吧」、「因為他有核彈啊」、「核彈加權」、「人家有一堆核彈」、「打到到處在丟包武裝，笑死我XD」、「有核彈就保底前8了，加上安理會常任理事就前5了」。
不過也有人認為，「俄國平民不用訓練就可以打趴亞洲士兵吧！」「消息真真假假還不知道，真的這麼弱，幹嘛還組織北約去堤防俄國」、「那是軍備排名，這很正常」、「俄羅斯應該是歐洲二戰後實戰經驗最豐富的吧！」「不管烏克蘭平民，俄羅斯兩天就贏了」。（編輯：詹鎰睿）