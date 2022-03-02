手搖杯「專業點法」測出店家實力？常客認了：缺點全浮現
台灣手搖飲店已經到處都有，更成為很多民眾日常生活不可或缺的一部分。就有網友分享自己平時喝手搖杯的習慣，意外被不少常客贊同是「專業點法」，能判別出店家的實力。
編輯中心/綜合報導
2022-03-02 18:20:05
該名網友在PTT以「手搖飲會喝原茶嗎？」為題發文，表示「有時候因為想喝點什麼，但又不想要有奶跟糖，所以就會點原茶無糖去冰，發現買了好幾家市面上常見的手搖店，點原茶+無糖的話那味道其實滿可怕的，有時候很澀、有時候尾韻還會酸酸的，大家會有買原茶的習慣嗎？」
貼文曝光後立刻有不少常客贊同回應「無糖茶真的只有幾家大品牌的好喝而已」、「會澀，幾乎就是越南便宜茶，我自己泡台灣茶葉清香順口」、「好喝的茶就算無糖也好喝不澀會回甘」、「原茶自己泡就好，手搖點微糖就剩6成勉強能喝，新店開幕我會先點原茶試試看茶底是如何」、「會阿，我都點無糖綠，只有偶爾會點特調的」、「只喝無糖，但大部分都自己泡，偶爾買也只買固定幾家的」。
不過有另一派人提出不同看法「手搖飲要講優越感想太多了啦...能有優越感的茶 是一斤上萬的比賽茶，這種才有」、「手搖買無糖原茶倒不如去買高級茶葉」。（編輯：潘毅）