煮哪款泡麵沒成功過？他端「這碗」童年大魔王：泡錯30年
泡麵款式五花八門，近年來還有許多外國品牌出現，讓泡麵口味更加多元化，但總是有幾款泡麵在民眾心目中屹立不搖。對此，就有網友分享一款童年泡麵魔王，透露每次煮完總是失敗，但過了30年仍是心目中的最愛，而引起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-02 20:26:52
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示自己吃肉焿湯麵已經30年了，但他尷尬指出「小時候不懂，粉包都是整包下，然後就會一坨一坨的，那時候覺得吃起來很骨溜，長大後看了食用方法才知道粉包的正確用法」。文末便好奇詢問「目前市面上你從小吃到大的泡麵是哪一味？」
問題一出，隨即引起過來人們有感而發，「這個真的是從小吃到大」、「這個超好吃啦」、「我超喜歡這味！！！！又便宜」、「小時候以為一坨一坨沒化開的就是肉羹……」、「這款目前還沒有能超越的」、「哇塞！都忘記還有這款泡麵了，這應該有30年了吧」。
甚至有內行分享正確泡法，直言「這個粉包我是熱水下去粉下去開始攪勻，煮得泡得都這樣，超級好吃」、「很愛+1，粉一定要慢慢加慢慢攪」、「粉不是都最後下的嗎？一直以來都這樣做，很好吃」。
除此之外，也有老饕們分享其他款泡麵，「統一肉燥麵、直接加粉包油包、壓碎搖勻乾吃」、「味味A排骨雞麵此生最愛」、「維力炸醬麵，包裝版，直接煮湯來吃」。（編輯：陳雅雲）