面試打招呼只說你好？「少一動作」錄取夢碎：原來是常識
公司面試時除了會了解求職者的學歷、基本能力外，第一印象和禮貌也是錄取與否的關鍵之一。對此，就有一名網友分享，自己第一次面試不僅表現出禮貌，還有向面試官打招呼，但最後卻因「少1動作」錄取夢碎，而引起眾人討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-02 22:39:58｜2022-03-02 22:47:31
原PO於PTT上分享，表示某次面試時很有禮貌地打招呼，還點頭向面試官示意，但面試過程卻相當悽慘，「我覺得不像在面試，像是在考驗我」，面試官甚至還突然詢問他「桌上杯子你要怎麼賣？」等機智問題。
雖然他努力給出多種答案，但仍沒得到實質肯定，「他也沒有說好，只是一直不停點頭」；到了面試尾聲，面試官直接表態認為「剛才表現是不及格的」，而原因在於「因為我跟主管一進來的時候並沒有起身，我真的很菜這是我第一次正式面試」。
這樣的面試結果，讓他當場崩潰詢問「是不是這樣就沒有機會了，但是這面試時間也差不多有30分鐘了...我問他什麼時候知道結果，他說三天後，想請問板大這樣還有機會嗎？」
問題一曝光，隨即引來網友們紛紛安慰，「應該是沒機會，不過這沒什麼」、「就一次經驗阿，以後站起來就好」、「不要你的話，什麼理由馬都掰的出來」、「這不是常識嗎？....沒關係下次面試你就學起來了」、「面試都是這樣練經驗的，加油」。
甚至有過來人貼心分享經歷，「勉勵你一下好了，我們公司有個同事當初在面試時跟你一樣沒有站起來，我主管唸了一下午，但是他還是變成我同事了，如果你有公司要的，那站不站起來根本就不會決定錄用與否」。（編輯：陳雅雲）