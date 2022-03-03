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今明回暖！最高溫破30度　週日「強冷空氣」到急凍剩10度

▲中央氣象局指出，今（3）日東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升；臺灣東半部及大臺北地區有局部短暫雨。（圖／NOWnews資料圖片）
▲中央氣象局指出，今（3）日東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升；臺灣東半部及大臺北地區有局部短暫雨。（圖／NOWnews資料圖片）

編輯中心/綜合報導

2022-03-03 06:33:07

中央氣象局指出，今（3）日東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升；臺灣東半部及大臺北地區有局部短暫雨，中部以北山區並有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨截至4：53，本島平地最低氣溫為苗栗通霄鎮14.4度；各地區最低氣溫：北部(新北石門區)15.5度，中部(台中大甲區)15.2度，南部(高雄田寮區)16.7度，東部(宜蘭五結鄉)16.5度。

吳德榮說，最新(2日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天東北風減弱，北部雲量漸減，西半部晴時多雲，東半部仍有局部短暫降雨的機率，北台氣溫略升，中南部白天微熱、早晚涼；各地氣溫：北部16至25度，中部15至28度，南部17至30度，東部17至28度。

明（4）日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率；北台白天氣溫續升至28度左右，中南部高溫在30度以上，各地白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；西半部清晨易有「輻射霧」發生。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週六（5日）至下週（6）日白天，東北風略增強再減弱，北台氣溫小幅下降，中南部變化不大；迎風面雲量略增，北海岸及東半部有局部短暫降雨的機率，西半部晴時多雲。

下週（6）日晚鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部雨勢加大，氣溫下降，海拔3500公尺以上高山有降雪機率。下週一(7日)鋒面通過，中部以北有雨，晚轉多雲；氣溫持續下降、明顯轉冷。

下週二、三(8、9日)各地晴朗穩定，白天起冷空氣減弱，氣溫逐日回升。最新模擬下週一晚、週二晨，平地最低氣溫約可降至10度，台北測站則可降至14度左右；模式仍在調整中，應持續觀察。（編輯：孫唯容）

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