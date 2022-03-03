全家買咖啡躲「隱藏功能」！女驚：他沒付錢 客秒懂狂讚
台灣咖啡市場龐大，不少人每個早晨都會買杯咖啡醒腦，而由於台灣超商密度極高，因此超商咖啡除了快速方便，相對於連鎖咖啡店的價格更加便宜，成為上班族以及學生的最愛。而就有網友分享自己去全家買咖啡時，卻發現有人沒付錢就把咖啡帶走，讓她滿頭問號，直呼「我錯過什麼？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 08:43:19
原PO在臉書社團「7-11/全家好物分享區」貼文指出「前幾天去全家買咖啡的時候，我前面那個人就打電話說『我沒帶錢包忘記卡號了，你先給我一杯咖啡，趕緊』，結果輪到他到櫃檯時就真的獲得一杯咖啡，我看他手機螢幕不是顯示行動支付啊，是全家的APP，是我錯過什麼嗎？打給誰可以免費喝咖啡？」
貼文一出，網友紛紛回應「轉贈功能無誤」、「咖啡可以轉贈，在APP內輸入電話號碼可以轉贈給別人」、「只要你APP裡面有商品都可以轉贈給有會員的人，應該是打給熟識的人叫他先轉一杯咖啡救急」、「轉贈超方便，我媽之前要買咖啡都直接APP轉給我叫我領回家」、「轉贈功能啦，也是要有朋友先花錢買的，沒有免費喝」。
事實上，該功能為超商APP的「轉贈功能」，像全家只要登入會員APP的話，個人帳戶內的商品都可以轉贈，受贈人只要是全家會員，輸入他的電話之後，贈送商品就會進入受贈人的帳號當中，不過要特別注意的是，如果要轉贈的對象手機號碼輸入錯誤而送錯，超商方是不負責補發以及賠償責任的，民眾使用還仍需注意。（編輯：張嘉哲）