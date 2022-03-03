摩斯NO.1根本不是紅茶？老饕瘋喊「低調神物」：有夠珍貴
台灣速食業非常多元，從美式的麥當勞、肯德基到日式的摩斯漢堡都有，每一種都有不同的愛好者，特色也不盡相同，而摩斯漢堡往往都被戲稱為「被紅茶店耽誤的速食店」，結果近日就有網友發現，目前摩斯最強的已經不是紅茶，低調神物悄悄現身，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 09:08:19
原PO在「Dcard」貼文指出「最近想說很久沒吃摩斯了，所以就去點了我最愛的摩斯烤雞堡配薯條紅茶，結果薯條缺貨，店員就推薦我換成地瓜，我想說好吧，應該是地瓜薯條，結果一拿到發現是烤地瓜？外面咬起來超酥脆，裡面地瓜鬆軟又甜.....真的很不錯吃耶！」
貼文一出，網友紛紛回應「我那天也有吃....真的超好吃」、「紅茶直接輸去了，地瓜超級好吃」、「希望是常駐商品不要下架，很好吃」、「是真的很軟很甜，不過偏油」、「剛剛買覺得超級好吃，不過好油很罪惡」、「甜甜脆脆的.....很好吃」、「我今天也有吃大份的，推推」；不過，也有網友透露「一份才三個其實超少的...吃完很空虛」、「我覺得有夠少！才三小塊，嗚嗚薯條之前超大一包的.....」、「一包才三塊啊....每一塊都有夠珍貴QQ」。
而《NOWnews》記者查詢摩斯漢堡官網，發現這款「黃金夯地瓜」是今年初才開始販售，官網標示屬於季節限定產品，何時會停售並沒有特別公告，是使用台農57號地瓜慢火烘烤，再油炸至外層金黃酥脆，雖然口感普遍獲得好評，但網上仍有許多網友認為份量太少，CP值並不高，盼望摩斯能夠稍加份量，照顧大胃口的民眾。（編輯：張嘉哲）