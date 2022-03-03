好市多見「伸縮羽球拍」！她問用途 鄉民嗨翻：是神器
美式賣場「好市多」因為主打商品多樣化，加上經常祭出優惠價格，成為民眾購買生活用品的首選之一。一名網友日前就到好市多購物時，突然看見一把可伸縮的「羽球拍」，網友一看都大讚：「超好用！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 09:39:26
這名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示日前到好市多購物時，突然看見一支長相類似羽球拍的「可伸縮電蚊拍」，感覺好像很厲害，便PO文詢問是否有人用過、好奇使用過的感想？
PO文一出，許多網友都紛紛大讚：「今年最偉大的發明」、「這個超好用，用一年了，只充電兩次，蚊子躲在牆壁上也能殺，超方便」、「極品」、「家裡買兩支，這個真的讚，蚊子停在天花板的時候只有這支打的到」、「這個好物不買不行啊！遠處就可以拍小孩（誤XD）是蚊子！」、「針對躲牆角的很好用…」、「打停在高處的蚊子不用爬椅子。可長可短，遠近一把罩」。
不過也有網友認為：「如果你打不到蚊子…並不會因為電蚊拍伸長就可以打得到了」、「電力偏弱喔，我家有」、「上面如果可以，折成想要的角度那種就更棒了，曾經買過一隻，之後就沒有再看到過，殘念」、「看到蚊子根本來不及伸縮，蚊子就跑了」、「不好用，短的揮就揮太不到了，更遠的只會更快敲壞掉」，還有網友笑說：「感覺可以順便打羽球」、「我直接拿dyson吸」、「不覺得拿了很像鐵扇公主」。（編輯：陳珮瑜）