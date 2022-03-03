爭鮮「神級壽司」消失6年！老饕抖秘密：其實還吃得到
知名迴轉壽司品牌「爭鮮」因優惠價格及美味商品，擁有許多消費者支持，近日就有一名網友在網路上表示，她和爸爸過去很愛吃爭鮮的「海膽花枝壽司」，不過某天發現爭鮮沒賣了，讓她十分懷念味道，貼文曝光後，立馬有網友透露，其實爭鮮旗下品牌「点爭鮮」還有在賣海膽花枝壽司：「点爭鮮有，每次去点爭鮮都是為了海膽花枝」、「点爭鮮好像有，我記得我上次有吃到」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 10:17:36
該名網友在Dcard中貼文，他以「還有人記得爭鮮這款壽司嗎？」為題，表示6、7年前爭鮮有出一款「海膽花枝」的軍艦壽司，味道上綜合花枝及海膽的鮮甜，讓人忍不住吃上癮，「所以我跟我爸超愛，幾乎每週都要去吃，我都把它當成父女的小約會」。
原PO接著說，不知為何有一天爭鮮就沒賣了，父女倆為了這個味道還特地上網買，更從日本直送過來，沒想到一吃味道卻完全不一樣，直到最近在逛日本展時，突然看到這個壽司，「馬上買一盒來吃，果然是當年的好味道啊」，不過也遺憾直呼：「如果能夠再早個幾年找到海膽花枝的話，爸爸你也能吃到了呢…」
貼文一出，網友看到結局紛紛難過喊，「有洋蔥QQ」、「嗚嗚怎麽點進來看個美食，看到最後卻哭了」、「怎麽美食版還藏有洋蔥，可惡」、「誰把這碗洋蔥放在這」、「我只是進來看壽司的為什麼要用洋蔥攻擊」。
另外，也有網友透露，爭鮮旗下品牌「点爭鮮」有賣海膽花枝壽司，「点爭鮮有，每次去点爭鮮都是為了海膽花枝」、「点爭鮮好像有，我記得我上次有吃到」、「有，我上次去点爭鮮也有」、「点爭鮮有喔」、「變成只有点爭鮮在賣了，不過這樣也滿足，不要停產就好，真的超好吃，每次去点爭鮮必買」、「点爭鮮的」、「点爭鮮有！我每次去都有吃」。（編輯：賴禹妡）