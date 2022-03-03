全台崩潰大停電！網挖出「1人神預言」跪地 台電臉腫哭
繼昨天晚間台南永康傳出停電之後，今（3）日上午9時許，全台多地突然出現停電狀況，影響範圍包括內湖、中正區、新北市永和、中和、嘉義斗六、高雄、台南等等，讓不少上班族相當錯愕，而消息曝光之後，就有網友挖出郭台銘去年底的發言指出「這人根本就是先知啊！」引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 10:28:38
原PO在PTT貼文指出「郭台銘怎麼什麼都知道？是不是先知？」只見貼出郭台銘去年底曾針對「四大公投結果」發表看法，他透露「這次公投有兩個是能源的問題，不管最後人民是用什麼思維做這個決定，但有一點是自己一定可以確定，『明年是一定缺電，大家要有心理準備』，工業也會缺電，家庭也會缺電，既然大家做了這個決定，那大家對於將來缺電就不要埋怨」。
而對於郭台銘說法，台電則回應表示，郭是社會意見領袖，善意提出提醒，不過確保供電穩定是台電時時刻刻的工作，公投前是這樣，公投後也是這樣。台電董事長楊偉甫也在今年提到，去年受到疫情衝擊，加上台商回流用電量飆升，並且水情吃緊，水力發電無法發揮作用，但今年水庫蓄水率維持95%以上，水力發電為主的德基水庫近乎滿水位，今年絕對不會重演去年問題。
不料，今年才剛過兩個月就發生全台大停電的問題，讓不少網友瘋狂討論「........說好的不停電呢，郭台銘才是先知」、「很多人說缺電跟跳電不同，哪裡不同？一個機廠壞了，沒有另一個替補哪裡不缺？夏天怎麼辦？」、「郭董只是比較敢說的領袖人物吧，說今年不會在停電我是不相信啦」、「都等不到今年夏天，機組就撐不住了」、「真的扯，上班一半電腦全掛，無法想像夏天，郭董才是預言家啦」。
而針對目前全台多處停電現況，台電粉絲團也透露「上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。事故發生當時系統備轉容量率超過20%，因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，目前正陸續恢復中」。（編輯：張嘉哲）