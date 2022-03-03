停電影響　高雄捷運、輕軌暫停營運

今（3）日9點16分台電跳電，高雄捷運與輕軌車站與行車電力都沒有電，目前捷運和輕軌都停駛中，高捷公司指出，已在9點18成立緊急應變小組，旅客安全無虞，絕大部分捷運列車都進站停靠，有兩部列車在平面段進行下軌道疏散，目前旅客都已經回到月台上，目前高雄市政府也已經召開應變中心會議一級開設。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-03-03 10:36:56｜2022-03-03 10:57:36
高捷公司表示，9點31分捷運疏散一台為橋頭火車站往南岡山方向，9名旅客於軌道疏散約行走1公里，於9點44分抵達南岡山站月台；另一台為南岡山往橋頭火車站方向，約400公尺，8名旅客於9點42分抵達南岡山站月台，輕軌部分列車停靠到月台上進行旅客疏散，安排接駁公車，並發放公車轉乘券供旅客使用
受到大範圍停電影響，高雄市警局也已通知所有員警、義交，立即前往各號誌停電路口支援交通指揮，並與智運中心聯繫，清查目前因停電影響高雄市轄境內路口交通號誌無法運作，各區警察局已派員至重要路口疏導指揮，請駕駛及行人依現場指揮人員指示通行，若無指揮人員時，請務必減速及禮讓通過。
消防局則表示，目前已陸續接獲電梯受困案件37件，並持續增加中，已脫困1件，消防局再次呼籲市民朋友停電期間暫時避免使用電力運輸設施如電梯、電扶梯等；台電在稍早前表示，目前已開始逐變電所復電中。