電費2個月飆破4000！網一看秒揪出「致命兇手」：抓到了
在外租屋除了要支付昂貴房租之外，還要小心電費可能飆破預算，一名網友透露，他最近收到2、3月的電費單，發現居然飆破4000元，讓他當場嚇呆，貼文一出，有網友立刻抓出吃電元兇，直言：「電暖器和儲熱式熱水器這兩個吧！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 11:07:11
該名網友在PTT貼文，他以「兩個月電費4千多正常嗎？」為題，表示收到家裡2-3樓的1、2月電費帳單，一看竟要4000多元，平時儲熱式熱水器和洗衣機都在3樓，住在2樓的原PO及爸爸會使用的電器就只有電燈、電腦，偶爾開空氣清淨機，住在3樓的哥哥則會開電暖器，讓他質疑：「難道是因為這樣才會電費這麽高嗎？」
貼文一出，有網友立馬抓出吃電元兇是「儲熱式熱水器」及「電暖器」，「電暖器本來就很耗電」、「關鍵字儲熱式熱水器」、「電暖器和儲熱式熱水器這兩個吧」、「儲熱式熱水器很耗電，洗之前20分鐘開就好」、「儲熱式熱水器真的吃電怪」、「熱水器要洗澡前再開就好，尤其是冬天真的有差」、「電暖器是小台的那種嗎？那種真的超耗電」、「正常啦，儲熱式熱水器就扣掉2000多了」。
也有網友建議原PO，「儲熱式裝個定時開關就搞定了」、「換變頻冷暖氣省很多」、「去申請二段或三段式時間電價，尤其晚上用電比較多的會差很多」、「改用變頻冷暖看看」、「電暖器啦，快換變頻冷暖」。（編輯：賴禹妡）