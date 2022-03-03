全台大停電　侯友宜：政府對電力發展路徑要講清楚

全台各地今（3）日無預警的大停電，引發產業的哀嚎及民眾恐慌；新北市長侯友宜強調，政府其實有責任，不但不要缺電，也要穩定的供應電源，尤其對電力的發展路徑，要講得非常的清楚！
記者陳志仁／新北報導
2022-03-03 11:13:51｜2022-03-03 12:21:51
侯友宜表示，新北市早上的大停電，停電的區域集中在板橋、中和、三重、樹林、三峽、新莊、汐止等地，造成電梯受困有65件，及交通號誌有32％停擺；新北市第一個時間快速的成立應變指揮中心，馬上採取預防性及立即現場做處理，第一個時間包括交警、救護車輛及救災的機具也全部出動，希望能夠讓災害減到最低。
針對供電不穩定的狀況，侯友宜呼籲，政府其實有責任，不但不要缺電，也要穩定的供應電源，尤其對電力的發展路徑，要講得非常的清楚，不然全民都非常擔心大停電不斷的出現，不斷的供電不穩定，會造成所有的經濟損失外，也會造成更大的災害。
侯友宜指出，政府真的要有責任，對整個電力發展的路徑圖講清楚，且對電價的未來，更要有精準的提供給民眾知的權利，及電力不但不能缺電，也要穩定地提供電力；政府是要有責任扛起這樣的責任，，不然老是一下子又是停電，一下子又有缺電的狀況出現，讓大家非常的擔憂。