海底撈尷尬了！「考題優惠」破解瘋傳 老饕吃一次賺一次
知名火鍋品牌「海底撈」是中國規模最大的連鎖經營火鍋店，來台發展後也迅速累積一票忠實顧客，而愛吃海底撈的老饕們肯定都知道，在等待被帶位用餐前，店員都會給予一張題目紙來作答，有的是猜人物、國家地圖、畫圖等等，只要答出相對應的題數，就能獲得招待。而近日，有網友前往海底撈用餐時，卻拿到魔王題目，但卻輕鬆被網友破解答案，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 14:27:56
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「我就問，現在海底撈題目都這麼難嗎？」只見貼出的題目紙上，這張考題主要考的是動漫中主角人物的名稱，結果沒在看動漫的原PO只會其中較知名的四個人物，讓她崩潰連最小優惠的可樂都喝不到。
貼文一出，網友紛紛回應「哈哈哈遇到魔王題目，我也寫不出來」、「不用給我了，不需要浪費紙張，我根本答不出來」、「題庫是誰出的啦，好歹也出一些名偵探柯南之類的送分」、「不需要招待囉！因為我根本不會」；不過，也有動畫迷嗨翻，直接憑藉自己的真實力寫出出全部的解答，讓不少網友相當佩服。
而對於如果拿到海底撈題目如何拿到最頂級優惠，就有內行人破解表示「網路上其實都有人上傳正確檔案，拿到題目紙Google查一下就有所有答案」、「之前拿到品牌的題目，直接打『海底撈品牌答案』，就跳出一堆答案了」、「Google一下就有整張的答案，幾乎每種題目都有，每次都賺到最高優惠唷XD」、「看很多內行的都直接Google找答案，不過海底撈應該不怕人家吃啦」。
而《NOWNews》記者也實際到Google搜尋引擎打出關鍵字，例如「海底撈品牌題目」、「海底撈國家答案」、「海底撈動漫人物解答」等等，結果圖片搜尋果然跳出完整題目以及答案，輕鬆就能填滿答案，獲得最高招待的餐點，沒想到海底撈別出心裁的排隊小遊戲，如今意外被破解，引發討論。（編輯：張嘉哲）