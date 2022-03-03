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稀飯還在配肉鬆？婆媽誤加「1神物」驚喜炸：口味有夠搭

▲清淡的熱粥配上鹹香的小菜，令許多台人難以抗拒。（示意圖／張嘉哲攝）
▲清淡的熱粥配上鹹香的小菜，令許多台人難以抗拒。（示意圖／張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-03 14:15:33

清粥小菜是台灣常見的早餐、宵夜之一，清淡的熱粥配上鹹香的小菜，令許多台人難以抗拒，就有一名網友發現，不只是小菜適合配粥，連辣味餅乾都和稀飯味道超搭，讓不少網友驚喊：「太好了⋯我有一包吃了二個月吃不完，來試試入菜！」 

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該名網友昨（2）日在臉書「我愛全聯-好物老實說」中貼文，她表示買了辣味餅乾，某天加入稀飯後驚覺味道超搭，讓她十分驚喜：「有花生米FU，又比花生米便宜」。 

▲過年年菜、零食熱量大公開！營養師教學怎麼吃才不會年後幸福肥。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲一名網友發現，不只是小菜適合配粥，連辣味餅乾都和稀飯味道超搭。（示意圖／翻攝自pixabay）
貼文一出，網友紛紛留言，「害我有點想試」、「愛吃粥去試試」、「好特別」、「流口水了」、「好聰明」、「太好了⋯我有一包吃了二個月吃不完，來試試入菜」、「太有創意了」、「混搭過白粥，口感真的不錯」、「很下飯的感覺」、「第一次看到這樣的搭配」。 

另外，也有網友分享別種吃法，「我記得之前有人分享捏碎後加炒飯也好吃」、「捏碎比較有口感可以拿來做菜」、「配飯也不錯吃」、「拿來取代老油條，跟生菜蝦鬆一起吃也還不錯」、「捏碎後放在皮蛋上面，淋上辣油&醬油膏蹦出新滋味」、「也可以包在飯糰裡，取代油條」、「我是吐司，口感不錯吃」、「搗碎之後可以當成麵包粉粿食材去炸」。（編輯：賴禹妡） 

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