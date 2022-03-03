大停電疫苗保存受影響？陳時中：不斷電系統能持續4小時
今（3）日全台發生無預警大停電，由於新冠疫苗需要低溫保存，各界擔心台灣疫苗的庫存會受到影響；對此，指揮中心指揮官陳時中表示，疫苗保存會有一個不斷電系統，至少能續航電力4小時，今天停電時間對其保存沒有造成影響。
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 14:49:46
陳時中說，疫苗保存上所有合約機構都有不斷電系統，要至少持續四小時，目前電力陸續恢復，加上停電時間也沒那麼長，所以沒有影響，目前也沒接獲衛生局通報疫苗有受損的情況。
陳時中也說明，AZ疫苗大於33度環境下，如果開過瓶，6小時內要使用完畢，沒開過瓶可以放更久；莫德在25度環境下，需要12小時內使用完畢，最多也不能超過19小時；BNT稀釋後要在6小時內使用完畢；高端大於27度環境下盡量6小時內使用，至多不得超過8小時。（編輯：孫唯容）
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