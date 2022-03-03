喜迎龍抬頭！專家曝「招財補庫」藏玄機　5樣法寶可別忘

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第一：2022壬寅虎年，納音五行為金箔金，今年代表色系為金色，因此「龍抬頭」這天可多穿金色、黃色、咖啡色等大地色系列衣服，或是金銀色如鑽石、金珀、黃金、鈦晶等等以自己方便為主穿戴的亮晶晶飾品，讓自己能量滿滿，帶上一顆虔誠的心和歡喜的心，到居家附近的土地公廟為土地公祝壽。
第二：供品方面以三～五樣（單數）為主，土地公喜歡甜食餅乾糖果、水果。
第三：再到香舖（或以廟方準備的金紙為主）添購土地公金和補財庫金。
第四：帶蠟燭一對（有的廟方有準備蠟燭或點燈服務）。蠟燭和點燈象徵為新的一年藉由燭光照亮財路，讓財路共加光明、破除無明和晦暗。若土地公廟沒有此項服務，也可到熟悉的佛堂點燈。
第五：為自己準備發財錢母。準備五色鈔放進紅包（不方便可用二百、六百、八百、一千……以偶數為主），然後壓在供品下面。
拜拜方式及流程
第一：向土地公稟，報姓名、生日、住址（若是公司就報公司地址），資料越詳細清楚越好，然後再祈願希望補財招財。
第二：一定要了解「有捨才有得」的道理，以虔誠、恭敬、善心、歡喜的心求財，不要跟人吵架，以免晦氣怨氣上身，財運難求。多說好話、與人為善，補財才會補得越多！另外，量力而為捐助弱勢，以布施心讓善意在天地與人間循環不已。
第三：擲杯前跟土地公說：「請求土地公今年賜予我錢母，助我一臂之力，得到好的財運。若擲到三個聖杯，代表土地公已答應幫助你今年的財運！然後可將已加持的錢母收起，平時隨身攜帶（效果最佳！），不要花掉；或放保險箱、辦公桌抽屜、櫃臺收銀機。
若沒有擲到三個聖杯，可問土地公是否因緣未俱足？請保佑自己逢凶化吉度過難關，同時感謝土地公保佑。若得到一個聖杯代表土地公已允諾。
最後老師也提醒，不論是否求到財運，錢母一樣可帶身上，多布施並且有形無形都要多多努力，平時多行善累積福德，一定能保平安！另外別忘記招呼虎爺，也別忘了將身上的開運物或飾品拿去過香爐，祝福大家壬寅虎年運勢興旺、財運出頭天！（編輯：鍾怡婷）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。