他停電遇「一連串悲劇」絕望了！網全同情認證：今日最慘
今（3）日上午全台灣突然傳出大規模停電，導致各縣市哀號聲四起，就有一名網友在網路上表示，他也遇上了停電，不過更糟的是，不但身上手機只剩2％電量，家裡電動門也無法開啟，甚至還急著想上大號，悲慘遭遇讓大批網友看了相當同情：「今天看到最慘的」、「一切都是命」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 15:14:29
該名網友今（3）日在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，表示全台大停電後，他的手機電量只剩下2％，家裡電動門也進不去，更慘的是，還想要上大號，讓他崩潰喊：「是不是感到恐慌 ，該怎麼辦？」
貼文一出，不少網友對原PO的慘況感到同情，「手上的東西快先塞著」、「PO完文沒電了，安息吧」、「尷尬了」、「悽悽慘慘」、「一切都是命」、「默哀，電來了再清吧」、「今天看到最慘的」、「替您的內褲感到惶恐」、「好加在我家沒鐵門這個堪憂」、「會有絕望的感覺」、「悲劇中的悲劇」。
另外，雖然不知是否來得及，還是有許多網友建議原PO，「找隔壁鄰居借一下」、「快點找最近的有廁所的便利超商吧」、「找加油站」、「便利商店，很多有充電＋廁所」、「找公園或者小七之類的先上廁所再說啊」、「去警察局或醫院，都會有備用電源」。（編輯：賴禹妡）