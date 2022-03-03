開關廠事故造成大停電　陳其邁：要求台電盡速搶修

今（3）日上午9時7分台電因興達電廠開關廠事故，導致高雄及全台各地發生大規模停電，高雄市政府9時30分宣布緊急應變中心一級開設，市長陳其邁10點進駐指揮中心坐鎮，召開第一次緊急應變會議，高雄市總計約186萬戶受停電影響，截至下午2點半左右，已經有101萬戶恢復供電，他已要求台電盡速搶修、恢復電力供應。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-03-03 15:35:01
陳其邁表示，本次停電因興達電廠開關廠事故，造成各發電廠停、跳電，當時9時7分他正主持晨會，接獲消息後，立即指示成立一級應變中心，要求各單位即時回報災情狀況，在交通方面，目前已陸續恢復運作，另11處大型路口裝置發電機，第一時間派出682人交警與義交50人疏導指揮，此外，捷運、輕軌停駛中，公車、渡輪、Youbike、高鐵、台鐵正常營運。
學校及醫療方面，目前所屬各級學校無災情通報，各校午餐供應無虞，25家急救責任醫院急診及各家長照機構（含住宿型、日照、團屋及家托）、精神照護機構、產後護理之家正常運作，12家醫院負壓隔離病房以緊急電源供應，84家醫院除高耗能醫療儀器設備暫停外，目前運作正常，另疫苗冷藏狀況無異常，8站社區疫苗接種，持續辦理疫苗施打。
經發局指出，產業園區已部分恢復供電，部分廠商啟動備援供電系統，維持生產，工業管線方面壓力無異常，市府已請台電公司儘速搶修復電，目前部分地區已陸續恢復供電，至於有關民生用水可能因高屏溪河堰停電無法抽取原水，已協調台電公司與自來水公司儘速協助，降低影響時間。
興達發電廠副廠長蔡銘洲指出，目前是開關廠設備故障，過去並沒有發生過，初步無法判定是人為疏失還是設備故障，過去都有按照固定程序在做維修，後續復電狀況就要看其他機組的狀況，龍崎以南很多電廠目前都是屬於跳機的狀況，幾乎所有技術人員都到現場去處理狀況，值班人員也在全力整備復電當中。