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驚蟄6禁忌別碰！「上山、簽約」恐出事　這動作觸怒雷公

▲今年3月5日為24節氣的「驚蟄」小孟老師公布在驚蟄日5個習俗及不可觸犯的6項禁忌。（示意圖／翻攝pixabay）
▲今年3月5日為24節氣的「驚蟄」小孟老師公布在驚蟄日5個習俗及不可觸犯的6項禁忌。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-03 15:54:02｜2022-03-03 16:46:49

今年3月5日為24節氣的「驚蟄」，意為春雷初響，動物昆蟲從冬眠中醒來，也代表開始進入農耕時刻，對此命理專家小孟老師就公布在驚蟄日5個習俗及不可觸犯的6項禁忌，提醒民眾要多加注意。 

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▲農曆七月即將到來，可以提前到廟中拜拜求平安。（圖／記者黃彥昇攝）
▲今年3月5日為24節氣的「驚蟄」小孟老師公布在驚蟄日5個習俗及不可觸犯的6項禁忌。（圖／記者黃彥昇攝）
驚蟄習俗： 

1.吃梨： 

驚蟄民間有吃梨的習慣，因為春雷一響萬蟲出沒，要遠離害蟲，離為梨同音，因此才會說要吃梨子，原因是要遠離（梨）蟲子，另外驚蟄節氣天氣乾燥，人容易口乾舌燥，因此吃梨可以潤肺養生。 

2.打小人祭白虎： 

驚蟄蛇鼠蟲蟻會出沒，這些害蟲被稱為般弄是非的小人，因此民間流行要在驚蟄之日打小人。 

民間也會以祭白虎方式趕走一些霉運，所以可去宮廟來祭白虎。 

3.吃毛豆： 

毛豆長的像毛毛蟲，因此驚蟄吃毛豆或炒毛豆，象徵吃毛毛蟲或炒蟲，有趨除害蟲的意思。 

4.殺蟲日: 

驚蟄日可以用殺蟲劑，或者石灰將害蟲清除，如此才能將害蟲趨除乾淨。 

5.打小人： 

可用一張紙寫下討人厭的人名字，再用鞋子打，象徵踩害蟲打小人，3星座春天小人多，要打小人，分別是金牛座、水瓶座、獅子座。 

*破除被打法（反打小人法）*： 

怕被人當小人打，小孟老師教你一招，在紙上寫「所有打我小人者，必被我打之」，如此就能反打。 

驚蟄禁忌： 

1.不可以結婚相親: 

民間相傳驚蟄結婚或相親會遭到雷公處罰，因為雷公會打雷，故會有不吉利的象徵，民間認為驚蟄結婚會被雷公拆散，因此有驚蟄嫁娶淚汪汪，雷打鴛鴦各一方之說。 

2.避去山區森林： 

驚蟄萬蟲出沒，因此避免去山區森林以免蟲子過多，蟲子爬到身上叮咬身體產生過敏。 

3.避談判與簽約： 

驚蟄小人害蟲多，談判簽約恐會有損失，也容易有官司發生。 

4.避免指天： 

雷公打雷指天有不禮貌之說，因此驚蟄前後日不要指天，以免雷公生氣那就不好了。 

5.兒童避免去空礦地： 

驚蟄日兒童外出若聽見雷聲，容易產生驚嚇，嚴重會啼哭不停，若天氣陰天僅量避免外出。 

6.一樓住戶緊閉門窗： 

驚蟄之日雷公蟲盡出，所謂雷公蟲就是俗稱的蜈蚣，因此1樓住戶最好緊閉門窗，以防止蜈蚣進入家中。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。 
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