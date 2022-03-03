全台大停電「夯店連躲3次」！神預言眾跪了：比郭台銘準
今（3）日上午9時7分台電因興達電廠開關廠事故，全台各地發生大規模停電，不少民眾、店家都受到影響。不過，嘉義市知名沙鍋魚頭「林聰明沙鍋魚頭」剛好於今日店休，幸運躲過而無影響，不僅如此，執行長林佳慧還在臉書回顧去（2021）年一則貼文，透露去年513和517兩次全台大停電，店面皆剛好躲過，讓她幽默稱「只要林聰明排店公休，就會遇到大停電」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 16:58:05
「林聰明沙鍋魚頭」執行長林佳慧今日在臉書回顧去年一則貼文，只見去年她於貼文中寫道：「看好了！我只示範一次，一週內遇2次大停電，我都剛好排店公休，別問我下次何時休」，透露在去年513、517連兩次全台大停電中，店面剛好皆排定休息，而幸運不受影響。今日全台再發生大規模停電，林佳慧也發文幽默稱「只要林聰明排店公休，就會遇到大停電」。
貼文一出，隨即引起網友們紛紛震驚留言，「神之店休預言」、「台電會求你不要休XD」、「拜託全年無休」、「說好示範一次而已的」、「不用問，下次跟著你們排店休就對了。」、「仙姑級的，比郭台銘準」。
據《自由時報》報導，林聰明沙鍋魚頭業者受訪表示，嘉義市店面固定店休日在星期二，也會有不定期排店休日，而去年5月13日、5月17日兩次全台大停電，店面都剛好休息，而本週原已排訂昨、今店休，沒想到今天上午又遇停電，再度幸運躲過讓他們感到相當驚奇。（編輯：陳雅雲）