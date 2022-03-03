男便當一開「配菜格全黑」被汙染！行家眼睛亮了：根本賺
現代人生活匆忙，其中便當、自助餐就因方便快速且菜色多樣化的優點，受到不少外食族喜愛。不過，今（3）日有位網友購買便當享用後，一打開卻發現配菜格被放滿整團「黑色地獄食材」，讓他氣得發文抱怨。但貼文一出，反而引來老饕們大讚「人間極品！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 17:25:24
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己中午買了一盒105元的便當，但當他一打開卻發現有他心中的地雷配菜「電話線（海茸）」，讓他不忍抱怨「看到電話線真的氣死欸，電話線到底是什麼地獄食材＝＝」，最後也好奇詢問「真的有人會喜歡嗎？有沒有這方面的八卦？」
貼文一出，隨即引來鄉民們無奈搖頭，「電話線跟本不是人吃的...」、「比起電話線，這樣能賣105喔」、「電話線有夠難吃」、「吃起來不就跟比較硬的海帶差不多」、「超難吃，飯都會汙染了」。
不過，仍有老饕們持相反意見，大讚認為「煮的好就脆脆的不會很硬」、「超愛電話線」、「便當菜我的最愛之一啊，不過沒弄好硬梆梆的就是沒辦法吃了」、「好久沒吃，便宜便當店才有吧」、「配九層塔炒才是人間極品」、「這超好吃，你賺到了」。
甚至有人眼尖指出，原PO所曬的配菜格中最右方的黃瓜才最惹人嫌，「最右邊的才最難吃」、「你右上那個才真的無聊的料理…」、「你右上那個大黃瓜才是不該出現的東西」、「右邊，呵呵」。（編輯：陳雅雲）