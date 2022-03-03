逛好市多「正妹突站後方緊盯」！真相人夫怕爆：都騙人的
知名美式賣場「好市多」因架上商品五花八門，且時常推出各式優惠，而深受眾多顧客喜愛。不過，近日就有位人夫逛好市多時，後方突然站著一位正妹緊盯著他看，而對方最終還出手向他搭訕，但真相卻讓他尷尬直喊「都是騙人的！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 18:34:07
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享趣事，表示某日逛好市多時，正好找到老婆交代要買的商品，卻突然被一款牛肉麵吸引，當他在猶豫是否購買時，沒想到後方突然傳來陌生女子的甜美聲音。
這名女子突然向他搭訕說道：「先生，不好意思～」原PO一轉頭緊張直喊「天啊是個氣質美女，該不會要搭訕吧？可是我結婚了」，正當他開始思考該如何婉拒時，下秒女子便尷尬急喊「你的推車擋到我了」。
一句話讓原PO的美夢瞬間破碎，而他當場立馬道歉，緊接著拿起一箱牛肉麵光速離開，「在結帳時我一邊想：也是啦～電影情節哪會真的發生，也一邊在想：阿...所以我真的買了這箱麵了耶，希望老婆不會覺得我亂花錢」，文末甚至搞笑強調「童話裡都是騙人的！」
貼文曝光後，至今已有超過2千人按讚，不少網友紛紛笑翻直呼，「置板凳，如果三天你沒回應，應該就是七天後才會回應」、「你老婆在你後面，他現在很生氣」、「不要對戴口罩的陌生人太多幻想，記得看有效日期」、「買個麵都會胡思亂想，還是讓版主在家比較安全」、「你跟老婆說是因為在想一個女人，所以買了這箱麵，重點就不在麵上面了唷」。（編輯：陳雅雲）