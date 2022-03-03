童年「橘色飲料」稱霸20年！全場一喝秒迷上：爽搬整箱走
近年來台灣飲料品牌和口味愈趨多元，讓消費者選擇更多豐富，但總有幾款老牌飲品在民眾心目中屹立不搖。對此，就有網友分享心目中一款「橘色飲料」活20年沒變過，而引起過來人大讚「整箱帶不用客氣！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 19:03:29
原PO於臉書社團《爆廢公社》上貼出一張照片，從畫面中可見，這罐鋁箔包裝的橘色飲料，正是不少人童年最愛飲品「蜜豆奶」，而原PO在內文中也震驚直呼「我發現這罐飲料20年都沒漲過欸！品質到底有沒有變啊」。
貼文一出，瞬間讓老饕們回憶湧出，「味道好像都沒變」、「嚇我一跳、以為這包飲品是20年前的」、「一次買多還有優惠，整箱帶不用客氣」、「軍中福利社飲品」、「這個好好喝喔！雖然我好久沒有買來喝了」、「以前不愛，現在喜歡」。
但也有過來人無奈感嘆，「有漲過，以前10塊，現在12塊」、「小時候8塊現在12塊但是味道一樣…」、「其實批發價已經漲過了，從原本的4元漲到7-8元了」、「以前批發價可以拿到4-5元，現在8-9元」、「連鎖超商都12～賣場、小商店、販賣機都10元」、「怎可能沒漲過，小時候在國軍福利站才6塊」。
甚至還有人大推其他飲品，直言「忽然想起輕鬆小品」、「從來沒有漲過的是麥香」、「去7-11買阿薩姆奶茶啦～現在特價一罐$10元」。（編輯：陳雅雲）