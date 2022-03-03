開車到加油站「混打3種油」？真實用途曝光 網讚長知識
許多人在幫自己的汽車、機車加油時，針對油類的辛烷值，都會有固定的喜好，不過有網友卻分享，他近日加油時，因為一些意外，油箱竟然一次被灌入92、95、98等3種汽油，因此擔心愛車會出問題，許多內行看完後也紛紛出面解答。
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 19:01:54
原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》發文提到，他剛剛下班回家前，跑去加油站加油，一開始向店員「喊95一千」，沒想到店員卻加了92，原PO當下看到馬上喊停，並請站長出來協調。
原PO接著描述，店長出來了解情況後，表示「看加了多少92，就加多少98下去補，其他再加95」；加完油後，原PO感到很神奇，並表示「第一次知道，原來車子居然可以一次吃3種油，有人有類似經驗嗎？車子會不會出毛病？」。
貼文一出，釣出內行網友留言解釋，「為了價錢混合而已，沒事」、「理論上可以，但建議還是別混」、「放心，只要沒加到柴油就沒事」、「辛烷值對了就沒毛病喔」、「除非加到高級汽油，裡面含有四乙基鉛，鉛會讓你的汽車觸媒轉化器中毒」。
此外，其他網友也回應，「VIP餒，1種價錢3種享受」、「第一次聽到耶！長知識了」、「原來一次混打3種油沒事呀」、「應該很少遇到，不過倒是學到小知識」、「站長算數也是很好耶」、「之前都以為這樣亂混車子會直接壞掉」。（編輯：張志浩）