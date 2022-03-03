高級香腸套餐「上桌像便當」？殘酷對比照曝 老饕全傻了
便當相當方便且便宜，是許多人的三餐的最佳選擇之一，不過有時若想犒賞自己，花多一點錢到餐廳點份「套餐」犒賞自己時，卻發現餐點真實樣貌和便當差不多，可能就會讓人難掩心中怒火了，近日一名網友就分享了自己的慘痛經驗。
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 19:52:58
原PO在臉書社團《爆料公社》發文提到，先前228連假期間，她到某間餐廳用餐時，點了一份菜單上店家主打要價近200元的「香腸套餐」，但餐點送上桌後她整個人卻傻住了，並立刻拍下照片紀錄。
只見圖中，套餐上的香腸只有小小幾片，配上白飯、荷包蛋和一些青江菜就端上桌，與菜單上的圖片有明顯差異，原PO憤怒的說「我知道圖片僅供參考，但也不要差這麼多啊，雖然DM上的小菜碟和實際上使用的一樣，但那個香腸根本讓人想敲盤子」，只有蛋和價錢讓她覺得是真實的，不如去吃便當。
圖片曝光後引發熱議，有網友直言「這真的無法接受耶」、「有點把人當盤子」、「這香腸切這樣真的幽默」、「天氣冷香腸縮起來了」、「這我真的會爆氣」；不過也有人抱持不同意見，「圖片本來就參考，不需要想那麼多」、「我覺得還好啊，看起來還是好吃」、「也不到欺騙的程度，有疑慮向店家反映應應該會補償吧」。（編輯：張志浩）