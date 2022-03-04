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NFT狂潮／看似光鮮亮麗　卻抹不掉詐騙、洗錢、炒作質疑

▲NFT話題性高，但卻也背負詐騙、洗錢、過度炒作等負面質疑。（圖／示意圖，取自pixabay）
▲NFT話題性高，但卻也背負詐騙、洗錢、過度炒作等負面質疑。（圖／示意圖，取自pixabay）

記者許家禎／專題報導

2022-03-04 10:05:00

NFT不可竄改的特性，再加上無一無二、有認證機制，這樣顛覆傳統的商業模式受到各界關注，NFT成為投資商品，也成為時尚流行話題中心。但NFT同時也受到相當多的質疑，像是詐騙事件不斷衍生、恐淪為不法人士洗錢的管道。此外，也有人認為NFT被惡意炒作得太高，甚至太不環保、太耗電了！

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NFT是區塊鏈上的技術，使用虛擬貨幣來交易，近年來不論是虛擬貨幣或NFT價格都不斷屢創新高，NFT做為數位資產，當然也被不法詐騙集團鎖定，成為新型態犯罪工具之一。根據趨勢科技觀察，自2021年7月以來，全球總計偵測到逾65萬筆與NFT投資詐騙相關的惡意連結，而台灣偵測到的數量高達53000筆，占全球總偵測數量的8%。

趨勢科技對外也整理出三種常見的NFT投資詐騙手法，包括第一：建置假冒NFT網站與投資項目。第二：偽裝成交易平台官方通知或人員進行釣魚詐騙，引誘民眾點擊郵件內的釣魚網站或提交助記詞（未經加密的私鑰）。第三：利用社群發送贈品以竊取登入憑證或個資。趨勢科技提醒，民眾投資時應提高警覺心、多留意查證，切勿相信有穩賺不賠的投資，收到資訊時也該多方查證，以免落入陷阱。

▲NFT受到相當多的質疑，像是詐騙事件不斷衍生、恐淪為不法人士洗錢的管道。此外，也有人認為NFT被惡意炒作得太高，甚至太不環保、太耗電了！（圖／示意圖，取自pixabay）
▲NFT受到相當多的質疑，像是詐騙事件不斷衍生、恐淪為不法人士洗錢的管道。此外，也有人認為NFT被惡意炒作得太高，甚至太不環保、太耗電了！（圖／示意圖，取自pixabay）
然而虛擬貨幣、NFT資產因沒有明確的政府監管單位，因此透過NFT洗錢的疑慮也開始增加，即犯罪分子可以利用非法資金購買NFT，然後轉售給收藏者達到洗錢目的。為此，金管會先前訂定虛擬通貨防制洗錢辦法，近期也允諾NFT可能列為下一波納管評估對象。

另外，NFT也被人質疑過度炒作使價格暴起暴落，一開始數位藝術在拍賣市場成交，締造新紀錄，但連迷因圖也能變成NFT，並以驚人的售價賣出，跌破大家眼鏡。知名「無聊猴」系列，價格短短數個月就爆增數十倍，被質疑當中可能左手進、右手出，買賣都自己人，價格可能全是炒出來的。還有為了維持區塊鏈或NFT去中心化，「挖礦」過程需要大量運算能力，可能使NFT成為耗費能源的「吃電巨獸」，在環境保護、節能減碳的層面來看其實並不環保。

曾與音樂天王周杰倫旗下潮牌PHANTACi成功合作推出NFT Phanta Bear的Ezek全球媒體策略長江秉承表示，NFT打破國與國之間的隔閡，打破經濟體與經濟體的隔閡，「只要上得了鏈，全世界都能夠看到你的東西」。對創作者最大好處在於，除了產品可以被全世界看到外，也不用被中間商剝削，二級分潤制度透明，使創作者能在一次次轉售中獲利，且所有的交易紀錄全在區塊鏈上，不易被竄改，不用擔心分潤獲利被造假。

▲Ezek全球媒體策略長江秉承表示，NFT市場中有許多盲點，像是平台要如何驗證上鏈的藝術品就是原版創作品，而不是複製的？（圖／攝影記者陳建彰）
▲Ezek全球媒體策略長江秉承表示，NFT市場中有許多盲點，像是平台要如何驗證上鏈的藝術品就是原版創作品，而不是複製的？（圖／攝影記者陳建彰）
但江秉承也不得不承認其中有許多盲點，像是平台要如何驗證上鏈的藝術品就是原版創作品，而不是複製的？「我就曾經在其他區塊鏈上，甚至在電商平台上看到有人販售Phanta Bear NFT」因為大眾不懂，看到圖打上NFT字樣就買了，實際上買到的可能只是一張普通JPG檔，因此他參與的台灣內容產權發展協會（簡稱台灣IP協會）有意推廣Web 3.0認證與保護辦法，來保障創作者與購買者的權益。

江秉承指出，其實台灣有許多有能力的區塊鏈與相關行銷人才，可以幫好的NFT作品說故事，且依照未來需求，人力還有很大的缺口，期盼學校能培育出相關人才，趁著周邊大國還未引擎全開進攻NFT的時候，掌握先機搶攻元宇宙與NFT商機。尤其台灣許多IP都很有發展潛力，再加上台灣原本就競爭力強大的資通訊、元宇宙相關技術能力，相信只要把握這股潮流，就能掌握蓬勃發展的機會。


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