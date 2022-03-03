YouTuber「全新流量密碼」不藏了？他點開香爆：難怪成功
近年來YouTuber如雨後春筍般冒出，影片題材愈趨多元，包括開箱、電玩、美妝、實驗等，讓用戶觀賞選擇更加豐富。然而，就有網友發現近來YouTuber圈的全新流量密碼，讓他驚喜大讚「成功到不行！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 21:14:36
有網友於Dcard上分析，認為YouTube頻道「J-Bao賤葆」和「臺灣尋奇」近年來遵循流量密碼讓點閱率大暴增，「走一個後宮，一王三后的概念，光看最近的點閱率，就知道成功到不行」。
不僅如此，他也點出心目中後宮始祖「木曜4超玩」主持人之一的邰智源，大讚「看看後宮始祖木曜阿公，旁邊的KID跟坤達，就有演到自己的風格，即使阿公不出場，依舊能HOLD住場面」。最後，他則好奇詢問「除了賤葆跟台尋之外，還有其他頻道嗎？」
貼文一出，隨即引來眾人留言，「賤葆後宮三妹真的超香」、「重點應該是在於女孩子多類型聚集」、「男人夢想阿」、「木曜才是後宮始祖，三傻真香，賤葆三妹也超正」、「台尋比較有規劃吧！黑龍跟三姝有定期出的企劃、影片，還有直播，也有各自的頻道在出片」。
但也有粉絲認真回應，認為「其實也要看主持人能不能吸引觀眾拉！我覺得賤葆講話是真的很好笑」、「雖然後宮會吸引一些眼球，但不得不說每個頻道都有各自的特色，像賤葆的手作系列其實真的蠻有趣的」、「後宮只是呈現出來的樣子，選人跟企劃能力才是流量密碼，這麼好做的話為什麼其他人學不起來？」（編輯：陳雅雲）