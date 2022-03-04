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高溫飆30度！下週一「強冷空氣＋鋒面」襲台　最凍探10度

▲各地白天氣溫會比昨天再高一些，氣象局預測西半部可達28到31度。（圖／NOWnews資料照片）
▲各地白天氣溫會比昨天再高一些，氣象局預測西半部可達28到31度。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-03-04 06:34:27

今（4）日各地大多為多雲到晴的天氣，中央氣象局表示，只有基隆北海岸及東半部雲量較多，偶有零星短暫雨；溫度方面，夜晚清晨各地低溫約17到20度左右，各地白天氣溫會比昨天再高一些，預測西半部可達28到31度。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，觀測資料顯示，今晨中部上空有結構鬆散的中層雲，東側海上有微弱線狀降水回波，各地無降雨，竹、苗有晨霧。

吳德榮說，今晨截至4：53，本島平地最低氣溫為新竹關西鎮14.6度；各地區最低氣溫：北部(新北新店區)15.4度，中部(台中大甲區)16.1度，南部(台南後壁區)16.1度，東部(花蓮壽豐鄉)15.3度。

吳德榮指出，最新(3日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率；北台白天氣溫升至29度左右，中南部高溫則在30度以上，各地白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；各地氣溫：北部15至29度，中部16至30度，南部16至31度，東部15至30度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週六、下週日（5、6日）東北風略增強再減弱，北台高溫小幅下降至25度左右，白天北舒適、南微熱，早晚涼，中南部日夜溫差大。迎風面雲量稍微增多，北海岸及東半部有局部短暫雨的機率，西半部仍為晴時多雲，晨間易有「輻射霧」。

下週一（7日）鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部雨勢大，南部亦有局部短暫雨的機率；氣溫下降，愈晚愈冷，春寒料峭應注意。海拔3500公尺以上高山有降雪機率。

下週一晚鋒面快速東移，雨後多雲，氣溫持續下降；週一晚、週二晨平地最低氣溫約可降至10度以下，台北測站則可降至13度左右。下週二至週四(8至10日)各地晴朗穩定；週二白天起冷空氣逐日減弱，天氣逐日回暖，但清晨仍有「輻射低溫」，日夜溫差很大。（編輯：孫唯容）

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