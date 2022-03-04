澤倫斯基想和蒲亭對話！後者：特殊軍事行動按計劃進行
俄烏3日舉行第2輪談判，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行記者會，重申希望北約（NATO）在烏克蘭上空設立禁飛區，並呼籲與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）直接對話，後者則聲稱，烏克蘭的特別軍事行動嚴格按照計劃進行，俄軍成功完成所有任務。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-03-04 06:28:11｜2022-03-04 08:04:41
綜合外媒報導，澤倫斯基表示，對新一輪談判的前景不樂觀，但仍有必要繼續對話，要求入侵烏克蘭的俄羅斯士兵離開。此外，澤倫斯基又重申，烏克蘭上空需要設立禁飛區，因為有很多從白俄羅斯和俄羅斯飛來的導彈和轟炸機，導致烏克蘭人民傷亡，即使北約不願設立禁飛區，至少也應該提供戰機給烏克蘭。
澤倫斯基強調，如果西方不幫忙設立禁飛區、不協助提供軍機，烏克蘭失守的話，下一個恐怕就會是拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞等國。
有關設立禁飛區一事，近日在歐美引起不少爭議，北約和其盟國普遍認為，這一步意味著將需要對俄羅斯發動攻擊，過於激烈，可能只會令局勢升溫，甚至引發第3次世界大戰。
另一方面，俄羅斯總統蒲亭也在同天召開安全會議，向犧牲的俄軍官兵致哀，讚揚俄羅斯的士兵是英雄，遇難者家屬將獲得總計742萬盧布的補償，受傷的軍人每人也會得到300萬盧布。
蒲亭聲稱，在烏克蘭的特別軍事行動「嚴格按照計劃」進行，俄軍成功完成所有任務，俄軍還提供人道主義走廊，讓烏克蘭平民能離開戰鬥區域。
蒲亭也批評烏克蘭軍隊是新納粹分子，指控他們不讓平民離開，並把平民當成人肉盾牌，部分烏克蘭人是被民族主義分子的宣傳給愚弄了。