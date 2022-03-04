大停電後「為何北部先復電」？網神回6字 蔡英文尷尬了
昨（3）日因為台電興達電廠發生事故，導致全台500萬戶大停電，不少正在上班的民眾超錯愕，也傳出有人受困電梯的事件，而隨著事件的排除，北部開始陸續恢復供電，但南部如台南、高雄些許地方，仍然有民眾到昨日傍晚還是沒電可用，讓不少南部民眾不爽，開嗆「南電北送，為何是北部先來電？」結果引來神回，讓總統蔡英文超尷尬。
編輯中心/綜合報導
2022-03-04 07:08:36
一名網友在PTT貼文指出「現在都說是南電北送，各大消息也都出來了，是高雄的興達電廠，結果恢復的速度竟然是北部先供電？南部自己生產的電反而不能先用，有這種道理嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「畢竟是死忠的」、「因為你們畢竟是死忠的啊」、「四個不同意全部集中在南部，很正常吧」、「真的很搞笑，南電北送就是一個天大的笑話」、「南部就算停電整個月，年底還是會繼續投給民進黨，畢竟你們是死忠的」；不過，也有網友認為「中央機關都在北部啊，當然先復電北部」、「行政機關全都在北市，新竹也有竹科，自然是中部以北優先供電」。
而事實上，網友之所以稱「畢竟是死忠的」，源自去年12月初時，總統蔡英文在四大公投造勢場合中，詢問台下民眾「有人跟我一樣打高端的嗎？」結果台下支持者熱烈揮手，讓蔡英文脫口直呼「不錯喔！你們畢竟是死忠的」震驚不少人，如今台電興達電廠再出包，蔡英文當時的這句名言，也成為網友揶揄的話題，頗為尷尬。（編輯：張嘉哲）