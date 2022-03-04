爭鮮員工不忍了！抖出「2真實規則」 老饕愣：整個吃錯
壽司、生魚片等美食受到不少台灣人的喜愛，近年國內也進駐許多迴轉壽司品牌，並自製各種特殊口味的壽司吸引民眾消費，其中以最低價格為主打特色的「爭鮮」，就是許多小資族愛不釋手的店家之一。而就有爭鮮員工在網上分享幾種客人常常搞錯的「用餐規則」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-04 07:27:13
一名爭鮮員工在「Dcard」貼文指出「爭鮮的迴轉台每盤壽司都會蓋上保鮮蓋，那是為了衛生跟防止蚊蟲飛入的東西，我們也會在迴轉台放置保鮮蓋回收的桶子讓大家丟，而丟垃圾是每桌前面的小型黑色垃圾桶，我真的不懂客人到底在幹嘛，一堆人垃圾就是給你丟在保鮮蓋上，什麼鼻涕、醬料包、蝦殼、毛豆殼通通有，那是我們回收擦拭要再用的.....麻煩以後大家垃圾都丟垃圾桶好嗎？」
「另外，爭鮮結帳的方式是吃完之後，舉手叫店員來算有幾盤，然後會寫單子給你到櫃檯結帳，很多客人不知道忙幾點還是裝大老闆，莫名出現在櫃檯，然後也說不清楚自己坐在哪，這時候站櫃的人還要請同事幫忙去算盤數，不然結帳會拖延到，造成我們的困擾」。
貼文一出，網友紛紛回應「真的＝＝很多人都把垃圾丟在保鮮蓋上.....真的是很無奈」、「還有客人把保鮮蓋當碗呢，收桌時索性把那個保鮮蓋丟掉，太噁了」、「不要把保鮮蓋當垃圾桶或碗！雖然每週會更換新的，但是我們要回收利用，這樣只會造成店員困擾」、「看來一堆人整個吃錯啊....保鮮蓋當垃圾桶超常看到」。（編輯：張嘉哲）