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重機辣妹「屁股卡一條」！春光全洩　本尊神出竟是AV女優

▲近日一組重機過彎照片在網路上瘋傳，因為有一名辣妹身穿女僕裝坐在後座，結果因為走光被拍下。（圖/SWAG＠A meii）
▲近日一組重機過彎照片在網路上瘋傳，因為有一名辣妹身穿女僕裝坐在後座，結果因為走光被拍下。（圖/SWAG＠A meii）

編輯中心/綜合報導

2022-03-04 08:37:15

近日一組重機過彎照片在網路上瘋傳，因為有一名辣妹身穿女僕裝坐在後座，結果因為穿短裙緣故，被風吹起後露出屁股「性感一條線」，讓不少網友超傻眼，隨後也有人立刻神出本尊身份，沒想到竟然是SWAG台越混血女優A meii，她本人也出面透露心聲。

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有在跑山的人都知道，常常有許多人會在騎車時拍攝聚焦照，並且分享在社群上，但近日一組聚焦照有些不太對勁，一名女子坐在重機後頭，隨著車速較快，穿著短裙的她被風吹起直接走光，露出渾圓的雙臀，被後方民眾直擊追焦拍下，其中由於「一條線丁字褲」的性感穿著，讓不少網友大開眼界。

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▲重機辣妹跑山走光，本尊被神到是SWAG台越混血女優A meii。（圖/SWAG IG）
隨後，網友一片討論之下有人發現此人就是SWAG台越混血女優A meii，她本人日前也在SWAG發文承認，並透露「為何照片椅子看起來有點小？跑山是我個人的興趣，我穿辣上山通常是平日或者下雨天，這次被拍到是玩得太開心，心裡只想玩，不是想紅什麼的，懂我的，我很感謝」。

而關注A meii的社群平台，自介上也是寫著自己是台越混血兒，中文並不是很好，平常的興趣就是騎重機，這次與友人一同出遊，沒想到意外被拍到走光畫面，引發話題，她自己也深感意外。（編輯：張嘉哲）

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