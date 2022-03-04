重機辣妹「屁股卡一條」！春光全洩 本尊神出竟是AV女優
近日一組重機過彎照片在網路上瘋傳，因為有一名辣妹身穿女僕裝坐在後座，結果因為穿短裙緣故，被風吹起後露出屁股「性感一條線」，讓不少網友超傻眼，隨後也有人立刻神出本尊身份，沒想到竟然是SWAG台越混血女優A meii，她本人也出面透露心聲。
編輯中心/綜合報導
2022-03-04 08:37:15
有在跑山的人都知道，常常有許多人會在騎車時拍攝聚焦照，並且分享在社群上，但近日一組聚焦照有些不太對勁，一名女子坐在重機後頭，隨著車速較快，穿著短裙的她被風吹起直接走光，露出渾圓的雙臀，被後方民眾直擊追焦拍下，其中由於「一條線丁字褲」的性感穿著，讓不少網友大開眼界。
隨後，網友一片討論之下有人發現此人就是SWAG台越混血女優A meii，她本人日前也在SWAG發文承認，並透露「為何照片椅子看起來有點小？跑山是我個人的興趣，我穿辣上山通常是平日或者下雨天，這次被拍到是玩得太開心，心裡只想玩，不是想紅什麼的，懂我的，我很感謝」。
而關注A meii的社群平台，自介上也是寫著自己是台越混血兒，中文並不是很好，平常的興趣就是騎重機，這次與友人一同出遊，沒想到意外被拍到走光畫面，引發話題，她自己也深感意外。（編輯：張嘉哲）