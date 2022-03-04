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逛7-11突遇「新服務」！眾驚：根本沒看過　真面目網嗨炸

▲作為超商龍頭的7-11，近幾年不斷推出新服務，讓不少民眾直呼「超方便」，成為生活中不可或缺的店家。（示意圖／取自Unsplash）
▲作為超商龍頭的7-11，近幾年不斷推出新服務，讓不少民眾直呼「超方便」，成為生活中不可或缺的店家。（示意圖／取自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-03-04 09:20:03

台灣超商林立，往往一條街上走沒幾步就會有好幾間不同品牌的超商，而身為超商龍頭的7-11，近幾年不斷推出新服務，引發民眾熱烈討論。近日，就有網友分享自己去逛7-11時，結果意外發現冰箱的門直接變成自動門，貼文引發廣大迴響。

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原PO在「7-11/全家好物分享區」貼文指出「這間超商竟然是自動感應門，貼了一堆請勿推門的告示在冰箱上，立刻吸引到我的注意，手一靠近門就會打開了，雖然反應速度不是很快，但手離開之後就會自動關起來，真的好特別，但被男友說我是鄉巴佬QQ難道現在很多間7-11都這樣了？」

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▲網友分享自己去7-11時，發現冰箱是自動感應系統的設置，引發討論。（編輯：張嘉哲）
貼文一出，網友紛紛回應「哪一間啊＝＝沒看過啊」、「真的沒看過.....」、「全新服務？我也是鄉巴佬欸QQ」、「請問是哪一間啊，也太酷了吧」、「我也第一次看到」、「看完留言我就安心了，因為我也是第一次看到」、「根本沒看過啊，哪一間這樣搞了？」、「鄉巴佬+1.....好酷炫喔，配合疫情減少接觸吧？」、「覺得這樣蠻好的，像冬天我這種帶靜電體質比較強的人，每次握冰箱把手都會被靜電電到」。

不過，也有內行網友馬上發現「這是無人門市的啦！」、「無人商店就是這樣的設計」、「X-STORE沒錯，台中就有一間喔」、「X-STORE無誤，全台沒有幾間，幸運逛到喔」、「這是無人商店的設計喔！希望以後都改這樣，但門應該會一直被奧客弄壞XD」。

事實上，網友所逛的門市正是所謂7-11的「未來超商X-STORE」，目前在全台灣僅有五間分店，台北2間、高雄1間、桃園1間、台中1間，這種無人商店主打未來科技化，不僅有臉部辨識功能也有自動結帳功能，當然冰箱櫃門也是自動感應式，真的是相當方便的措施啊！（編輯：張嘉哲）

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