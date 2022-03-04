租屋族注意！遭房東「1理由」多收6700 內行反認：該付
有租屋需求的民眾要注意了！有男子無奈抱怨，自己遭到屋主要求分擔地價稅及房屋稅，雖然大批網友為他打抱不平，但知情人則解釋，如果房屋改為營業用會增加額外的繳稅金額，且營業人可以拿租金申報支出抵稅，這樣是合理的。
編輯中心/綜合報導
2022-03-04 11:18:46
根據一名男子於「爆料公社公開版」表示，房東突然要求自己需要分擔，地價稅跟房屋稅共6670元，讓他相當無奈「之前租屋也沒聽過有這種事情發生」。
不少網友認為「房子又不是你的不用付，事先也沒說好，我之前租屋十年了沒有付過房屋稅」、「叫房東把房子過一半給你」、「你跟他說你房子過戶一半給你，你再分攤」、「那房子名字也要一半吧」。
但內行網友則表示要看承租人是否改為營業用「如果從一般稅制，因為營業改成營業用稅制，增加的是由承租人負擔。因為營業人可以拿租金申報支出抵稅，這樣是合理的。表示房東合法報稅，你也抵稅了」、「你是租來住還是有更改營業用，我們有改成營業用，所以有跟房東分攤唷」
除此之外，也提醒租屋族，行政院所提供的「房屋租賃契約書範本」，已加上「其他稅費」負擔之約定，需要在簽約時與房東在繳稅上有共識，該由租屋人還是承租人繳納。（編輯：鍾怡婷）