視察興達電廠 蔡英文：基礎設施韌性、電網需進行總體檢
總統蔡英文今（4）日南下到興達電廠視察，並聽取簡報了解昨日303停電的原因，經濟部次長曾文生指出，要重新通盤考量，達成電網分散，避免單一事故造成這麼大規模的停電事件，蔡英文也強調，一個操作疏失，就造成全國性的衝擊，再一次凸顯國家電力輸送，和基礎設施韌性的問題，必須對既有的電網設計進行總體檢，重新規劃和調整。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-03-04 13:32:32
曾文生表示，這次停電擴大原因包括第一道保護設備失靈，興達電廠匯流排保護電驛跳脫功能閉鎖，事故發生後，數位保護電驛初判為比流器異常（訊號異常），未啟動保護機制，造成機組跳脫，興達電廠全黑。
加上第二道保護機制影響擴大，龍崎及路北等5座超高壓變電所線路跳脫，系統擾動引發南部地區電廠全部跳脫，龍崎以南系統自動切離，以保護全國系統安全；他並向在場的高雄市長陳其邁道歉，這麼多的電廠在高雄，卻沒有辦法讓高雄先復電、動作不夠快，希望在這次慘痛的教訓裡，能夠學到更多經驗，台電同仁也會一起努力。
蔡英文則指出，今天到興達電廠就是要實際了解狀況，務實面對問題、解決問題，人為造成的事故，造成台灣許多縣市停電，影響這麼多國人，非常不應該、也要徹底檢討，台電是國家電力的關鍵，國人的期待最高、責任也最重，蘇貞昌院長也已經指示，三天內提出最完整的調查報告。
蔡英文說，儘管昨天停電時並非用電最高、尖峰時段，當時的備轉容量率也還有24.61%，總電量充足，但一個操作疏失就造成全國性的衝擊，再一次凸顯國家電力輸送和基礎設施韌性的問題，國安團隊已經很長一段時間針對關鍵基礎設施的韌性進行檢討，面對在興達港發生的這起事件更要加速檢討，尤其是必須提升電網分散性和韌性目標，對既有的電網設計進行總體檢，進行必要的重新規劃和調整。