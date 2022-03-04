成大男重考爽上「台大電機系」！暗黑關卡冒出：絕對後悔

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貼文一出，網友紛紛佩服他重考的毅力直呼「恭喜你！超級棒」、「好厲害，恭喜你」、「重考拼出這成績，一定下很多功夫！超棒」、「去念牙醫啦！幹嘛念電機XD」、「如果是這個成績我會選擇牙醫哈哈，不會選電機」、「恭喜，可以預約護國神山股份有限公司，不過建議兩家私醫保底」。
而也有台大生出面突然回應「二階段：Am I a joke to you？」、「不瞞你說....很多人都是在二階段被刷掉了，二階段進階數理不好考」、「我朋友學測75級分，二階被刷了，備取30幾」、「我們那年通過一階的英+數+自要45級分，所以學測成績根本不影響，因為每個人都是45，審查資料也沒什麼差，最後的排名幾乎等於二階筆試排名，二階考差就不會上了」、「二階真的不好考，祝你順利，但建議還是多填別間醫學系保底，不然要是二階沒過，你絕對會後悔沒多填志願，反而沒學校唸」。
而根據台大官網顯示，台大電機系除了以學測成績申請通過第一階段後，二階段不只需要考核個人備審資料，還需要數學筆試以及物理筆試，考試範圍以高中數學及高中物理為原則，兩科目各佔甄選15％成績，因此即便以滿級分通過第一階段，也未必保證第二階段能考贏一整群學霸，難怪網友提供案例中，不少滿級分的同學在二階段遭到殘酷淘汰。（編輯：張嘉哲）