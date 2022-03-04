COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

成大男重考爽上「台大電機系」！暗黑關卡冒出：絕對後悔

▲學測成績日前已經開放查詢，不少高三的莘莘學子們陸續透過成績來申請學校，每個人都盼望自己能夠上理想的學校。（示意圖／翻攝pixabay）
▲學測成績日前已經開放查詢，不少高三的莘莘學子們陸續透過成績來申請學校，每個人都盼望自己能夠上理想的學校。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-04 14:01:28

學測成績日前已經開放查詢，不少高三的莘莘學子們陸續透過成績來申請學校，每個人都盼望自己能夠上理想的學校，為四年後出社會的自己能夠鋪好路。而近日，就有一名成大的學生分享自己重考之後，拼上台大電機系，就在一片恭喜歡呼聲中，突然有台大在校生抖出殘酷真相，意外引發討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名成功大學的學生在「Dcard」貼文指出「這次學測我重考，成績國文14級分、英文15級分、數A15級分、自然15級分，真的超爽，我有台大電機可以唸了！努力這麼久終於啊！」

▲原PO表示爸爸很以自己40年前讀「成大電機系」為傲，但他不太明白到底多厲害，貼文一出，網友全震驚「真的很強」。（示意圖／取自Pixabay）
▲一名成功大學的學生透露自己重考考上「台大電機系」，引來過來人給出建議。（示意圖／取自Pixabay）
貼文一出，網友紛紛佩服他重考的毅力直呼「恭喜你！超級棒」、「好厲害，恭喜你」、「重考拼出這成績，一定下很多功夫！超棒」、「去念牙醫啦！幹嘛念電機XD」、「如果是這個成績我會選擇牙醫哈哈，不會選電機」、「恭喜，可以預約護國神山股份有限公司，不過建議兩家私醫保底」。

而也有台大生出面突然回應「二階段：Am I a joke to you？」、「不瞞你說....很多人都是在二階段被刷掉了，二階段進階數理不好考」、「我朋友學測75級分，二階被刷了，備取30幾」、「我們那年通過一階的英+數+自要45級分，所以學測成績根本不影響，因為每個人都是45，審查資料也沒什麼差，最後的排名幾乎等於二階筆試排名，二階考差就不會上了」、「二階真的不好考，祝你順利，但建議還是多填別間醫學系保底，不然要是二階沒過，你絕對會後悔沒多填志願，反而沒學校唸」。

而根據台大官網顯示，台大電機系除了以學測成績申請通過第一階段後，二階段不只需要考核個人備審資料，還需要數學筆試以及物理筆試，考試範圍以高中數學及高中物理為原則，兩科目各佔甄選15％成績，因此即便以滿級分通過第一階段，也未必保證第二階段能考贏一整群學霸，難怪網友提供案例中，不少滿級分的同學在二階段遭到殘酷淘汰。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您認為台灣目前是否缺電？

您認為台灣目前是否缺電？

繼續作答
即時
推薦閱讀