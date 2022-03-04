超商取貨只報末3碼？「多說一句」倒賺8元：自動入帳超爽
繼7-11上月發動取貨優惠，憑小白單掃碼可以多賺7元後，全家超商也宣布，3月9日起網購選定全家取貨，取件時報完整手機號碼，或是出示會員條碼，直接派發8元購物金到App中，並加碼大杯特濃美式買1送1。消息一出便引起關注，網友大讚自動入帳超讚，再也不怕隨手丟掉小白單，但也有人擔心全家物流易延遲，對此全家回應《NOWnews今日新聞》詢問，桃園大溪倉皆已恢復正常營運。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-04 14:20:05
疫情改變消費者購物模式，即使疫情趨緩，民眾也已養成店到店取貨模式，根據資策會調查顯示，超過8成網購族在結帳時，都偏好選擇到超商取貨。在38婦女節大檔開跑之前，全家超商率先宣布，3月9日起網購選定全家取貨，會員加送8元購物金，共限100萬份。
3月9日至3月16日到全家取貨，取件當下報出手機號碼，或是出示會員條碼，在結帳48小時內，系統會自動派發8元到App帳戶內，可至App內「酷碰券」兌換使用，購物金期限至3/31。 網友認為自動入帳很貼心，不怕誤丟小白單，也有人直言：「直接匯入不錯，至少不會被少數店員A走」。
此外，3月9日至3月22日取貨再加碼咖啡買1送1，取件成功會另外加送2張優惠券，分別是Let’s Café大杯特濃美式買1送1、FMC玳玳花油切綠茶或Power能量水買1送1，兌換期限至4月5日。