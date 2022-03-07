超商取貨賺8元太少？這間更狂「寄件免錢」、咖啡買1送1
超商店到店物流大戰開打！繼7-11上月率先發動取貨優惠，憑小白單掃碼多賺7元後，全家超商也喊話，後（9）日起網購選定全家取貨，會員再倒賺8元購物金。萊爾富更狂，沒在7元、8元，直接喊出萊賣貨「寄件0元」，新會員再加送大杯美式買1送1優惠券。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-07 12:38:04
自去年5月本土疫情大爆發後，歷經三級警戒的日子，民眾被迫改變生活消費習慣，逐漸從實體商店轉向線上購物，大幅催生網購趨勢崛起，小型賣家如雨後春筍般出現，超商店到店更成為最主要的物流模式。
超商積極搶攻物流大餅，除了7-ELEVEN、全家相繼開跑寄取件優惠，萊爾富也不落人後，將原先只有PC介面的「萊賣貨」平台大改版，推出行動裝置也適用的《萊賣貨》App。為了慶祝平台改版開站，即日起至3月31日前大手筆祭出門市寄件免運優惠。
經常使用超商店到店服務的民眾可能不陌生，萊爾富「萊賣貨」就相當於7-ELEVEN的「賣貨便」、全家的「好賣家」。3月31日前在「萊賣貨」成立訂單並完成寄件，寄件運費原價60元，限時一律0元免費。
首度加入「萊賣貨」會員的民眾另加碼兩大優惠，3月底前新註冊會員，送大杯美式買1送1優惠券；期間內在「萊賣貨」平台建立賣場，加送萊爾富會員點數7000點（200點折1元，等同35元）。
萊爾富寄件免運引發熱議，不少網友分享使用心得，大讚寄件速度快：「上次用萊爾富到店比7-11全家快」、「萊爾富蠻快+1」、「因為少人用所以不塞車吧」。但也有人點出「萊賣貨」的劣勢，直言操作介面不及7-11方便，最大問題還是店數不夠多，「賣家跟我家附近都沒有門市」，但寄件免費就是大氣，獲網友力挺「光0元就贏了」。