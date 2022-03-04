頭版分手道歉啟事價碼曝光！律師：登報事小這樣做更慘
原先乏人問津的報紙道歉啟事，在藝人陶晶瑩轉發後，成為今天全台民眾茶餘飯後的話題之一。李姓男子今（4）日在聯合報報頭下方刊出一則道歉啟事，短短184字就提到6次不該，讓「6不該」道歉啟事一舉暴紅，連兩人名字都成為臉書熱搜。不過律師賴彥杰提醒，若未經他人同意即登報，並涉及姓名、揭露隱私，加上導致遭受網友肉搜，恐涉及侵犯《個資法》及《民法》，須負擔相關民事及刑事責任。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-04 16:03:47｜2022-03-04 16:25:14
李姓男子今（4）日買下聯合報報頭下欄位，刊登道歉啟事給交往8年的女友。據了解，報紙報頭下的刊登費用並不便宜，以公開訂價來看，聯合報A1報頭下5×7公分一格，欄位報價6萬4000元，中國時報是8萬元，自由時報為報邊16萬元。不過花錢事小，登報的李男可能道歉未成反觸法。由於該則道歉啟事直接揭露雙方全名，讓兩人成為今日臉書熱搜。
賴彥杰律師回應《NOWnews今日新聞》詢問，報紙上的刊登格式，一般是為了履行法院判決，或依雙方和解條件而刊登，通常沒有問題。但若是一方未經他方同意而任意刊登，因為涉及當事人姓名、揭露私生活細節，且事實上已導致他方遭網友肉搜，將可能涉及違反《個資法》、《民法》侵害名譽權、隱私權及刑法加重誹謗罪等相關民事及刑事責任。
■道歉啟事原文：
本人李○○在與蘇○○小姐交往期間，不該吵架時不接電話讓人找不到，不該用報警方式處理感情事，更不該請同事騷擾蘇小姐媽媽，不該在鬧分手後，為了買狗飼料單獨載女同事去大賣場，不該置之不理與同事去尾牙唱歌，並讓同事船買春訊息給我；交往期間不該在下班時間跟女同事聊天，找以前的女性朋友，浪費蘇小姐8年青春及騷擾蘇媽媽，分手未好好處理，遇事逃避不解決，本人深感抱歉。道歉人：李○○