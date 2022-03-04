休假仍必須接主管電話？過來人曝「真實行情」：都有價碼
在休假期間接到主管來電，多數人都會直覺反應「又要加班了」。就有位在餐飲業兼職的網友困惑「非上班時間主管打電話來該接嗎？」問題曝光即有過來人分享相關經歷：都有價碼的。
編輯中心/綜合報導
2022-03-04 15:25:06
原PO在論壇Dcard上提出疑問「小弟從事餐飲業，但目前是打工兼職而已，有時候店裡爆客，常常在非上班時間被叫回去幫忙，主管、上司打電話來一定都是人手不足要找人回去，雖然在餐飲業是很常見的事，但臨時被徵招回去心情難免受影響，非上班時間主管打電話來該接嗎？」
問題曝光立刻有不少網友搖頭回應「我不會接，但如果我是正職就會接」、「人力不足是主管的問題，不是休假人員該承擔的」、「你就很好凹不凹你凹誰，隨call隨到，就有缺錢就去，也不用擔心被怎樣，餐飲業永遠缺人他拜託你別走還來不及」、「缺錢就去，人事真的是主管安排問題，我偶爾也會爆掉，打給兼職都是問還要不要多賺，不要就沒關係」、「pt而已不用做到這個程度啦」、「我也是餐飲pt，如果跟主管交情好也想賺錢就會去，沒交情的就直接說有事無法，平常太好講話，之後各種都很容易被凹」。
另外也有過來人回應「跟你說一個秘密，在外面on call工作平均有4萬以上」、「我們公司隨時on call一小時是台幣400在算，給你參考」、「之前餐飲業工讀，臨時被叫上班都是時薪200以上」。（編輯：潘毅）