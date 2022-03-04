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非法盈利1137萬！越南小吃店經營地下匯兌遭逮

▲經營越南小吃店的越南籍武姓女子涉嫌經營地下匯兌，經移民署台中市專勤隊持搜索票，前往南投市區武女所經營小吃店搜索。（圖／移民署提供）
▲經營越南小吃店的越南籍武姓女子涉嫌經營地下匯兌，經移民署台中市專勤隊持搜索票，前往南投市區武女所經營小吃店搜索。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-03-04 16:17:16

《四方報》報導，由於地下匯兌的商機相當可觀，儘管是非法行為，仍有許多人抵擋不了誘惑。經營越南小吃店的越南籍武姓女子涉嫌經營地下匯兌，經移民署台中市專勤隊持搜索票，前往南投市區武女所經營小吃店搜索，查扣現金400餘萬元，並查出武女從去年7月至12月，短短數月經手地下匯兌金額高達1億3069萬元，中間賺取價差逾1137萬元，遂依違反銀行法將她移送南投地檢署偵辦，檢察官訊後予以請回。 

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根據移民署中區事務大隊台中市專勤隊，在去年底接獲情資，越南籍的移工轉介同鄉至南投地區越南小吃店辦理地下匯兌，業者藉此賺取傭金，遂報請南投地方檢察署檢察官指揮，會同警政署刑事警察局中部犯罪打擊中心共組專案小組偵辦。 

經專案小組深入追查後發現現年34歲的武女，在南投市經營的越南小吃店，於店面陳掛越南文換匯廣告布條並提供實體店面進行匯兌，標榜換匯條件優渥、隱密、快速匯款及直達越南住家等特色，向在台工作且有換匯需求的不特定外籍人士每筆賺取50元至上百元不等手續費。 

專案小組成員見時機成熟，去年底會同苗栗縣專勤隊及南投縣政府警察局南投分局等單位，持搜索票及拘票兵分多路至相關店家及處所執行搜索拘提，當場於武女經營小吃店內查扣現金、空白匯兌收據、已收匯兌收據、點鈔機等證物。 

辦案人員查出，武女從去年7月至12月，短短數月期間透過武女經手地下匯兌金額即高達1億3069萬元，中間賺取價差逾1137萬元。專案小組發現武女以低手續費、當日匯當日到及服務對象遍布全省為噱頭，只要有匯款需求，她都會利用越南親友帳戶匯款以規避雙重匯差及銀行手續費。專案人員於查扣帳冊時發現竟有單筆匯兌金額175萬元以上，訊後依銀行法將武女等人移送南投地檢署偵辦。 

移民署臺中市專勤隊隊長林俊清表示，民眾從事國內外匯兌行為，縱使收取較一般銀行為少的手續費，或僅賺取少許匯差，或僅單純幫忙匯兌而無甚獲利，都構成違反銀行法非法匯兌罪嫌，最輕處3年以上有期徒刑，刑責極重。「再次呼籲外籍移工如有匯款需要，應透過政府合法的外匯銀行或合格代辦外籍移工薪資結匯管道辦理，地下換匯雖然省時便宜，若碰到詐騙，恐會求償無門，且極易成為洗錢工具，嚴重影響金融秩序，千萬不要因小失大。」 


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