非法盈利1137萬！越南小吃店經營地下匯兌遭逮

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經專案小組深入追查後發現現年34歲的武女，在南投市經營的越南小吃店，於店面陳掛越南文換匯廣告布條並提供實體店面進行匯兌，標榜換匯條件優渥、隱密、快速匯款及直達越南住家等特色，向在台工作且有換匯需求的不特定外籍人士每筆賺取50元至上百元不等手續費。
專案小組成員見時機成熟，去年底會同苗栗縣專勤隊及南投縣政府警察局南投分局等單位，持搜索票及拘票兵分多路至相關店家及處所執行搜索拘提，當場於武女經營小吃店內查扣現金、空白匯兌收據、已收匯兌收據、點鈔機等證物。
辦案人員查出，武女從去年7月至12月，短短數月期間透過武女經手地下匯兌金額即高達1億3069萬元，中間賺取價差逾1137萬元。專案小組發現武女以低手續費、當日匯當日到及服務對象遍布全省為噱頭，只要有匯款需求，她都會利用越南親友帳戶匯款以規避雙重匯差及銀行手續費。專案人員於查扣帳冊時發現竟有單筆匯兌金額175萬元以上，訊後依銀行法將武女等人移送南投地檢署偵辦。
移民署臺中市專勤隊隊長林俊清表示，民眾從事國內外匯兌行為，縱使收取較一般銀行為少的手續費，或僅賺取少許匯差，或僅單純幫忙匯兌而無甚獲利，都構成違反銀行法非法匯兌罪嫌，最輕處3年以上有期徒刑，刑責極重。「再次呼籲外籍移工如有匯款需要，應透過政府合法的外匯銀行或合格代辦外籍移工薪資結匯管道辦理，地下換匯雖然省時便宜，若碰到詐騙，恐會求償無門，且極易成為洗錢工具，嚴重影響金融秩序，千萬不要因小失大。」