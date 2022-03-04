303大停電「送員工有薪假」！老闆隔天秒改口：沒辦法了
昨(3)日上午發生興達電廠開關場事故，導致全台多處無預警大停電。不過有位員工抱怨，老闆原本佛心宣布全公司「放有薪假」，沒想到隔天卻立刻改口，原因曝光也令人傻眼。
編輯中心/綜合報導
2022-03-04 17:29:16
原PO在論壇《匿名公社》上抒發怨氣「昨天大停電，公司倉庫門打不開、出貨單出不來，老闆就要一些人回家，當作放一天有薪假，原本大家還很開心都誇老闆人真好，結果今天一來上班就被通知扣一天特休，連原本留守員工說好的1600現金也沒得拿」。
不少員工一聽聞消息，立刻衝往辦公室要個說法，老闆才無奈地說「沒辦法了，這是老闆娘的意思，公司是掛她的名字，她說了算」；這樣的說法也讓原PO相當氣憤「如果不能做決定就不要亂說話，趕我們回家說不會影響現在轉頭就扣特休，而且昨天的貨今天也要送完，這不就表示今天一定要加班？那加班費要不要也算一下？只叫我們怪政府然後把自己撇的一乾二淨，有老闆這樣當的嗎？」
不少網友看完詳細過程也感慨回應「說話不算話，這樣子要怎麼讓員工用心上班」、「老闆真的變夾心餅乾？還是老闆娘的說法只是拿來打發員工的藉口」、「這才是我們會看到的老闆的模樣」。（編輯：潘毅）