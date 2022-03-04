最離不開的家電是誰？冷氣竟沒人提 意外喊「它」不能少
昨（3）日上午9時7分台電因興達電廠開關廠事故，造成全台大規模停電，讓民眾和不少店家紛紛抱怨受到影響。對此，就有女網友回憶在停電當下，不少家電都無法使用，讓她突然奇想詢問「最離不開的家電是哪一樣？」而引起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-04 17:52:02
原PO於PTT WomenTalk板上以「最離不開的家電是哪一樣」為題發文，表示昨日遇上全台大停電，不少人都遇上麻煩，這就讓她突然好奇「像這樣停電或沒電的狀態，大家最不能接受不能用哪種家電啊？」
原PO解釋，對她來說最離不開的家電就是吹風機，「因為平常每天都一定洗頭，洗完必須馬上吹乾不然會頭痛，然後是出門回家第一件事就會把腳洗乾淨，洗完習慣要把腳吹很乾不然不舒服XD，所以完全沒有辦法想像生活中離開吹風機..」。
問題曝光，就有不少人紛紛提出看法，「除濕機，基隆人」、「電腦啦」、「熱水器啊！東西可以吃冷的，澡不能洗冷的」、「洗衣機，超重要」、「電腦...」；但在眾多留言中，「冰箱」的呼聲意外最高，認為「冰箱，沒洗澡不會死，沒東西吃會餓死」、「冰箱超重要」。（編輯：陳雅雲）