要求「24項能力」起薪才28K！網見職缺認了：是台灣慘業
擁有多項專業技能，真能實際反應到薪水金額嗎？日前一位網友在瀏覽徵才網，卻發現某公司徵求「24項能力」的職缺，起薪卻只開出28K，職缺曝光後也有不少業界人士認同「台灣不重視這塊」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-04 17:54:18
原PO在論壇Dcard上發文提到，自在徵才網站上看到一間公司徵求「平面設計、美工人員」後方還標榜薪優，然而下方內容，卻要求多達「24項專業能力」，除了基本繪圖程式、設計商品外，還要會網頁設計、製作以及維護，連廣告影片都需要會製作編輯，幾乎是包山包海。
內容曝光後立刻有不少人回應「就算只要會點皮毛，這些東西全都略懂也不只這破價位了」、「台灣慣老闆不尊重專業日常」、「到底是在徵設計還是企劃啊」、「美工/美編好像都很慘」、「這根本行政兼行銷兼美編兼IT了」；但也有人認為「小公司本就包山包海啊，就當磨練學技術」。
另外也有設計業內人士感慨「設計本來就是吃力不討好的工作，付出的努力和得到的不成正比，還養不活自己」、「台灣設計真的是慘業，不被重視」、「台灣的平面….行情真的沒很好」、「要做的雜事絕不只這24樣」。（編輯：潘毅）