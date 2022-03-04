全聯出手開賣「整箱神秘物」！客近看全跪了：這招有點猛
知名超市「全聯福利中心」先前宣布推出最新活動，民眾只要單筆消費滿400元就送漫威英雄吸盤公仔，卻因擬真度不佳而惹來批評。不過，近日就有網友發現，全聯竟開始販賣公仔，標價19元且限購3個，而在網路上掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-04 18:52:43
有網友於臉書社團《爆廢公社》上貼出一張照片，只見畫面中，大紙箱內放滿了全聯先前所推出的漫威英雄吸盤公仔，而紙箱外更標示「特價19元」且限購3個，讓原PO見狀不禁嗨翻直呼「現在都不用加購了嗎？想買！」
貼文一出，就引來網友們傻眼直呼，「太貴了吧，賣8元差不多」、「全聯正在下一盤大棋」、「全聯這招有厲害到」、「賣19還是賺啊」、「員工開了多少個才開出好看的」、「真的有人會買嗎」。
但也有人大讚認為，「買個三個當紀念不錯呀，57塊錢小意思啦，不痛不癢，從活動開始到現在去全聯還沒買超過400塊的人路過...」、「買個快樂可以啦！全聯那個滿額送金額真的太難」、「現在拿到的品質好很多了」、「我還是有收集，真的醜到有收藏價值 」。
針對本次活動引來民眾批評，全聯福利中心曾回應，表示漫威英雄系列吸盤公仔皆為迪士尼正版授權，由於內部細節較多，工廠製作多少有瑕疵品，若消費者有疑慮，都可洽客服專線，會由專人確認後替換更新。（編輯：陳雅雲）