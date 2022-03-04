她爽填「這科系」夢想賺大錢！全場秒勸冷靜：在台灣別讀
大學所就讀的科系與個人職涯規劃有很大的關聯，而111學年度學測成績日前已公布，考生們也開始著手計畫未來人生。對此，就有一名網友分享，自家表妹對「1科系」相當有興趣，讓他著急求助「要不要給點反面意見讓她冷靜冷靜？」而引起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-04 19:51:04
原PO於PTT八卦板上求助，表示最近學測成績出爐後，親戚突然告知他，表妹對法律系有極大興趣，「問我有沒有認識的，我說我也不知道，但是看法律系的好像可以賺很多，而且看表妹好像心意已決」，讓他著急詢問「要不要給點反面意見讓她冷靜冷靜，有沒有一句話勸表妹不要填法律系的八卦？」
貼文曝光後，隨即引來眾人感嘆，「出來基本上不是轉行，就是處理其他人不會或不想處理的鳥事」、「在台灣就是唸理工就對了，隨便私立電機資工都贏文組一條街，更不要說法律系畢業沒考上國考根本沒有用，人生直接變魯蛇」、「如果不是全台灣前20%，那就不要唸法律」、「讀法律系不如去國考補習班補習就好」、「律師普遍賺不多好嗎，叫他去事務所看」、「要有法律常識但不要拿這個當飯碗」。
但也有人現身支持，認為「如果有興趣法律系是很好的選擇」、「文組就法律、財金、財管可以念啊！起碼薪水還能看，其他那些學完薪水你看到會哭出來」、「現代社會就是以法律為根基在運作的，讀了絕對沒有壞處」、「不要勸，法律系很棒」。
甚至有鄉民認真回應，指出「沒理由就叫別人不要填..」、「懂法律好啊，你要為她的未來負責嗎？沒有就少管閒事」、「最多幫她分析利弊，最後讓她自己決定」、「啊你啥理由都沒有是勸什麼，她想讀又考得上就讀啊」。（編輯：陳雅雲）